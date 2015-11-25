فيديو .. طريقة جديدة لطهي الفلافل باستخدام البخار

على عكس الطرق المستخدمة في إنضاج أقراص الفلافل بقليها في الزيت فقد توصل المهندس الفلسطيني عمر عاشور (35 عاما) من غزة إلى طريقة صديقة للبيئة وصحية لطهيه، حيث قكر في طهي الفلافل باستخدام البخار وقال إنها مفيدة للصحة والبيئة معا.

وأشار عاشور الى أن طريقته مفيدة جدا لمن يعانون من مشكلات صحية لأنها تطهو الفلافل بدون استخدام زيت.

وجذبت طريقة الشاب الفلسطيني انتباه كثيرين من أهل غزة لدرجة أن بعضهم يجئ الى منزله خصيصا لرؤية ذلك الفرن.

ولأن طريقة عاشور المبتكرة تعتمد على الكهرباء فانه يقول إنه لا يتسنى له استخدامها دائما، مضيفا إن جهازه مصمم لإنتاج أفضل فلافل.

وأفاد عاشور أنه يعمل حاليا على نموذجين لجهاز فراي تك أحدهما يمكن استخدامه في المنازل والآخر في المطاعم.