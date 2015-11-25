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فيديو.. الاعتداء على السفارة التركية في موسكو

25/11/2015

تجمع المئات من الروس أمام السفارة التركية في موسكو اليوم الأربعاء احتجاجا على إسقاط  تركيا طائرة روسية من طراز سوخوي 24 أمس الثلاثاء.

وألقى المحتجون الحجارة والبيض والطماطم والطلاء على مبنى السفارة، مما أسفر عن تحطم نحو 15 نافذة في الطابقين الأول والثاني، بحسب وكالة إيتار تاس.

واستمر الاحتجاج لمدة ربع ساعة، ولم يتم احتجاز أي من المحتجين.

وقال المستشار الإعلامي في السفارة التركية  بروسيا، أورهان غازي غيل، في بيان له، إن السلطات الروسية لم تأخذ التدابير اللازمة حيال حماية السفارة من متظاهرين روس، احتجوا على إسقاط تركيا، طائرة روسية انتهكت أجواءها.

وأضاف غيل أن "الأمن الروسي، لم يقم بإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، ونتيجة لذلك تعرضت نوافذ المبنى للكسر جراء رشقها بالحجارة والبيض".

كانت تركيا قد أسقطت طائرة من طراز سوخوي 24 بعدما دخلت المجال الجوي التركي وتم تحذيرها عشر مرات، وفقا لما أعلنه الجيش التركي.

من جهتها، قالت روسيا إن طائراتها لم تنتهك المجال الجوي التركي وتم إسقاطها داخل سوريا، فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"طعنة في الظهر".

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