فيديو .. أكثر من ألفي معتقلة و20 جريمة اغتصاب في مصر

قالت المتحدثة الرسمية باسم التحالف الثوري لنساء مصر، هدى عبد المنعم، إن التحالف أعد ستة ملفات تتضمن انتهاكات ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري.

وأضافت عبد المنعم أن هناك أكثر من ألفي معتقلة ما بين فتاة وسيدة في أماكن الاحتجاز منهم حتى الآن 62 معتقلة كما ارتكبت أكثر من 20 جريمة اغتصاب بخلاف آلاف الانتهاكات الأخرى للمرأة المصرية.

وأكدت عبد المنعم أن هناك تطورا نوعيا في عملية اعتقال المرأة المصرية حيث أصبحت أجهزة الأمن تعتقل الفتاة من بيت أسرتها كما تمارس ضغوطا على الفتيات والنساء لإجبار أحد أقاربها الرافضين للانقلاب على تسليم أنفسهم لقوات الأمن.

وأشارت المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مصر أن هناك قاصرات معتقلات وذلك أقصى درجات العنف ضد المرأة، على حد قولها.

وترفض السلطات المصرية إصدار إحصاءات رسمية بأعداد المعتقلات في السجون بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، لكن مراكز حقوقية تقدر إجمالي عدد المعتقلين منذ ذلك الحين بنحو 40 ألف معتقل ومعتقلة.