البث الحي
منوعات

فيديو .. أكثر من ألفي معتقلة و20 جريمة اغتصاب في مصر

25/11/2015

قالت المتحدثة الرسمية باسم التحالف الثوري لنساء مصر، هدى عبد المنعم، إن التحالف أعد ستة ملفات تتضمن انتهاكات ضد المرأة المصرية منذ  الانقلاب العسكري.

وأضافت عبد المنعم أن هناك أكثر من ألفي معتقلة ما بين فتاة وسيدة في أماكن الاحتجاز منهم حتى الآن 62 معتقلة كما ارتكبت أكثر من 20 جريمة اغتصاب بخلاف آلاف الانتهاكات الأخرى للمرأة المصرية.

وأكدت عبد المنعم أن هناك تطورا نوعيا في عملية اعتقال المرأة المصرية حيث أصبحت أجهزة الأمن تعتقل الفتاة من بيت أسرتها كما تمارس ضغوطا على الفتيات والنساء لإجبار أحد أقاربها الرافضين للانقلاب على تسليم أنفسهم لقوات الأمن.

وأشارت المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مصر أن هناك قاصرات معتقلات وذلك أقصى درجات العنف ضد المرأة، على حد قولها.

وترفض السلطات المصرية إصدار إحصاءات رسمية بأعداد المعتقلات في السجون بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، لكن مراكز حقوقية تقدر إجمالي عدد المعتقلين منذ ذلك الحين بنحو 40 ألف معتقل ومعتقلة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)