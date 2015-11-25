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عبير.. احترق زوجها وطفلاها في قصف حوثي باليمن

24/11/2015

في لقاء أمام كاميرا الجزيرة مباشر باليمن مقالت السيدة عبير إن زوجها منيف احترق وأطفالها منار "8 سنوات " وعبد العليم "14 سنة "  في قصف بصاروخ حوثي على سيارتهم  .

وأضافت السيدة الملكومة التي تحول حادثها المأساوي الي مثار حديث الشارع اليمني كله، أنهم كانوا يستقلون سيارتهم  في طريق عودتهم للمنزل حيث كانوا في زيارة عائلية لوالدها ووالدتها.

  وفي الطريق سمعوا صوتا قويا ولم تع بعد ذلك ما حدث لها , وكل ما تتذكره انها  وجدت نفسها في الشارع فاقدة الوعي حيث دفعتها قوة الانفجار الي خارج السيارة بأعجوبة، وانها لا تدري ما الذي حدث  لزوجها وأطفالها ، وبعدها وجدت نفسها في المستشفي مصابة بكسور في ذراعيها وحروق متفرقة في أنحاء جسدها

واضافت ان الناس اخبروها أن زوجها وطفليها احترقوا داخل السيارة.

 وتكمل السيدة حديثها بنبرة ألم "الحمد لله علي كل شيء ، هذه إرادة الله لا نعترض عليها بس العالم كله واقف يتفرج والقصف والقتل في اليمن مستمر "

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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