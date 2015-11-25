طالبان تأسر 15 جنديا بينهم أجنبيان في أفغانستان

مقاتلون بطالبان/ أرشيفية

أسرت حركة طالبان 15 جنديا بينهم أجنبيان لم تعرف جنسيتهما الثلاثاء بعد هبوط مروحيتهم بصورة اضطرارية في ولاية فرياب شمال افغانستان، وفق السلطات المحلية.

وقال رئيس شرطة الولاية سيد اقا اندرابي إن ثلاثة من ركاب الطائرة قتلوا خلال الهبوط الاضطراري الذي قامت به الطائرة "بسبب عطل فني".

وذكر مصدر في الشرطة رفض كشف اسمه إن مقاتلي طالبان الذين يسيطرون جزئيا على منطقة باشتون كوت حيث وقع الحادث خطفوا "15 راكبا بينهم اجنبيان".

وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إنه لم يكن في المروحية أي أميركي وفق المعلومات التي بحوزتها. ويتمركز أكثر من 13 ألف جندي أجنبي من أربعين بلدا في أفغانستان أكثر من نصفهم أميركيون، وقال رضا رزاي المتحدث باسم الجيش الأفغاني في ولاية فرياب إن كل الركاب الذين أسرتهم طالبان هم جنود.

وأرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة لإنقاذهم لكنه واجه مقاومة عنيفة من مقاتلي طالبان، وتشهد فرياب المحاذية لتركمانستان منذ أشهر معارك عنيفة بين القوات الأفغانية وطالبان التي زادت نشاطها في شمال أفغانستان، وتمكنت طالبان في نهاية أيلول/سبتمبر من السيطرة على ولاية قندوز الاستراتيجية على طريق طاجيكستان وبقيت فيها ثلاثة أشهر.