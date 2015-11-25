شركات طيران بريطانية تلغي رحلاتها إلى شرم الشيخ

سياح في مطار شرم الشيخ- أرشيفية

أعلنت شركة الخطوط الجوية (بريتيش ايروايز) وشركة طيران (إيزيجيت) البريطانيتان الثلاثاء إلغاء كل رحلاتهما من وإلى منتجع شرم الشيخ حتى بداية كانون الثاني/يناير بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت "بريتش ايروايز" في بيان وقف كل الرحلات إلى شرم الشيخ حتى 14 كانون الثاني/يناير بناء على توصيات الحكومة بعدم نقل ركاب إلى سيناء.

وجاء البيان بعد ساعات من إعلان شركة "ايزيجت" تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ حتى 6 كانون الثاني/يناير.

وقالت "ايزيجت" في بيان "حرصا لاعتماد الشفافية مع المسافرين خلال فترة أعياد نهاية السنة ستلغي شركة "ايزيجت" كل رحلاتها من وإلى شرم الشيخ حتى السادس من كانون الثاني/يناير 2016 وستعطي المسافرين خيارات بين تسديد قيمة بطاقة السفر بالكامل أو الحصول على قسيمة شراء أو القيام بحجز جديد على رحلة أخرى".

وأضاف البيان أنه "بعد مباحثات مع وزارة النقل البريطانية اتخذت "ايزيجيت" قرار إلغاء كل رحلاتها بين بريطانيا وشرم الشيخ بعد الأربعاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ولن تستأنفها طالما لم تغير الحكومة توصياتها".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن هذا الإلغاء يشمل كل رحلاتها من شرم الشيخ إلى المطارات البريطانية الأربعة (غاتويك ولوتون وستانستد ومانشستر) ومطار مالبينسا في ميلانو (إيطاليا).

والثلاثاء أشارت توصيات وزارة الخارجية البريطانية للمسافرين إلى أن "شركات الطيران البريطانية لم تعد تشغل رحلات من شرم الشيخ إلى بريطانيا".

ومن الشركات الأخرى التي تسير رحلات إلى شرم الشيخ من بريطانيا، قررت شركة "مونارك" وقف رحلاتها حتى 19 كانون الأول/ديسمبر وشركتا السياحة توماس كوك حتى العاشر منه وتومسون حتى التاسع منه.

وأكدت موسكو الثلاثاء الماضي أن حادث إسقاط الطائرة في 31 تشرين الأول/اكتوبر أدى إلى مقتل 224 شخصا جراء انفجار عبوة صغيرة وضعت على متن الطائرة وبعد بضعة أيام من الحادث علقت روسيا كل رحلاتها إلى مصر.

وأعلن تنظيم الدولة الذي تبنى إسقاط الطائرة، أنه وضع قنبلة على متن الرحلة مستفيدا من ثغرة في نظام أمن مطار شرم الشيخ، وحادث إسقاط الطائرة وجه ضربة قاسية إلى السياحة المصرية.