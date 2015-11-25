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شباب مغاربة يطلقون منتدى البدائل للدفاع عن قضاياهم

25/11/2015

أطلق مجموعة من الشباب المغاربة الشهر الجاري  منتدى بدائل المتوسط بمدينة الناظور-شمال المغرب، وهو هيئة شبابية مدنية مستقلة تجمع ثلة من الفاعلين المدنيين الشباب مدعمين بخبرة ميدانية وفكرية واسعة في إدارة وتسيير المنظمات الشبابية والمدنية محليا وإقليميا.


ويسعى المنتدى لخلق  قنوات للتواصل والحوار بين الشباب  العربي ، بحثا عن نقاط مشتركة بين ثقافاتهم المختلفة ، كمحاولة للارتقاء بمستوى الفعل المدني الشبابي في جو تسوده قيم الانفتاح على الآخر .

 ويحث المنتدي على خلق حوار يتسم بالإحترام المتبادل والتعايش السلمي ، بعيدا عن مظاهر الكراهية ونبذا للتمييز العنصري وكل أشكال التطرف والعنف.


وتعد  قضايا الشباب المرتبطة بمختلف تطلعاتهم واهتماماتهم الفكرية والميدانية من أولويات المنتدي وسيعمل بحسب بيان التأسيس على  توظيف آليات حوارية ناجعة تساهم في كسر الحواجز .

المصدر : الجزيرة مباشر
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