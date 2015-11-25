شاهد.. تايواني يودع حبيبته الميتة بزفافه عليها !

شهدت قرية شينتشو التايوانية حفل زفاف غير عادي وبنفس الوقت حفل وداع أمام العشرات من أصدقاء وأسرة التايواني "لاي" وحبيبته الميتة، حيث أصيب بالذهول بسبب وفاة صديقته فقرر أن يتزوج رمادها بعد أن تم حرقها وفاءً لها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة الشعب الصينية، أن الرجل من مدينة تايتشونغ الصينية، وقد أراد أن يظهر التزامه بحبه لصديقته الراحلة –التي لم يتم ذكر اسمها– عن طريق الزواج بها حتى بعد مماتها.

وقام "لاي" بوضع رماد حبيبته في جرة وغلفها بفستان الزفاف، وقد ظهر شريط فيديو يوثق الحفل على الإنترنت وعلى نطاق واسع، ظهر فيه "لاي" وهو يرتدي بدلة بيضاء ونظارة شمسية سوداء، وقد صنع فستان زفاف من الحرير الأبيض ليكسوا فيه النصف السفلي من الجرة التي فيها رماد حبيبته.

كما يظهر الفيديو "الشاب" وهو يرتدي قفازات بيضاء وتم وضع خاتم الزواج على إصبعه من قبل أقارب حبيبته، وأثار الموقف بكاء جميع الحاضرين، وبعد الحفل مشوا في الشوارع وكان السيد "لاي" والجرة في سيارة الزفاف وحولهم البخور.

تجدر الإشارة من أنه لم يتم الإبلاغ عن وفاة صديقة "لاي" وأن وفاتها لا يزال لغزاً لا أحد يعلمه، وأثارت وفاتها جدلا في تايوان، خاصةً بعد أن رفض "لاي" التحدث حول كيفية وفاتها.

واكتفى "لاي" بالقول إن الزواج برماد حبيبته فعله للتخفيف من ألمها، كما وجه رسالة شكر حار لجميع الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبه في تلك اللحظات الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن "عرس الأشباح" أو كما يسمونه "الزواج بالموتى" هي عادة قديمة في الصين وهناك معتقدات عند الصينيين أن من يتزوج بميت فسيبقيه سعيداً في الآخرة، لكنها الآن غير قانونية وتحمل من يرتكبها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.