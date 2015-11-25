رئيس الوزراء الفرنسي: النظام السوري يتعاون مع تنظيم الدولة

مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن النظام السوري لم يتوقف عن التعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف فالس في كلمته خلال جلسة للبرلمان الفرنسي للتصويت على مد أجل الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، إن فرنسا لن تتعاون مع النظام السوري ولن تعيد علاقاتها الدبلوماسية معه.

وأشار فالس إلى الانتهاء من تحديد أهداف لضرب إمدادات النفط لتنظيم الدولة في سوريا، منتقدا في الوقت نفسه تركيز روسيا على ضرب المعارضة السورية عندما بدأت التدخل العسكري في سوريا، متابعا "لا يمكن تشكيل تحالف دولي من دون الدول العربية السنية".