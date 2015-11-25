البث الحي
منوعات

رئيس الوزراء الفرنسي: النظام السوري يتعاون مع تنظيم الدولة

25/11/2015

مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي
 

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن النظام السوري لم يتوقف عن التعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف فالس في كلمته خلال جلسة للبرلمان الفرنسي للتصويت على مد أجل الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، إن فرنسا لن تتعاون مع النظام السوري ولن تعيد علاقاتها الدبلوماسية معه.

وأشار فالس إلى الانتهاء من تحديد أهداف لضرب إمدادات النفط لتنظيم الدولة في سوريا، منتقدا في الوقت نفسه تركيز روسيا على ضرب المعارضة السورية عندما بدأت التدخل العسكري في سوريا، متابعا "لا يمكن تشكيل تحالف دولي من دون الدول العربية السنية".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)