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رئيس الحكومة التونسية: حظر التجوال سيُفرض بصرامة

25/11/2015

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن قانون الإرهاب سيطبق وحظر الـتـجـول سـيفرض بصرامـة، ودعا المواطنيـن للالتزام.

وأكد خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) عقب الاجتماع الطارئ لخلية الأزمة الحكومية، أن الحرب علـى الإرهاب ليـست مهمة الحكومة أو الأمن والجيش فقط بل الجميع.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت (الثلاثاء)، أن 13 قتيلا و17 جريحاً من أعوان الأمن الرئاسي سقطوا في حصيلة أولية لهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف حافلتهم بالعاصمة تونس.

وعلى الفور، أعلن رئيس الجمهورية التّونسية الباجي قايد السّبسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يوما وحظر التجوال في إقليم تونس الكبرى، وهذه هي المرّة الثالثة التّي تعلن فيها حالة الطّوارئ في تونس منذ عام 2011.

وجدّد السبسي التّأكيد على أن تونس تعيش حربا ضدّ الإرهاب ذات أبعاد دولية، وأنّ تونس ستواجهها بكل عدتها ورجالها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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