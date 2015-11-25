دراسة: نصف الأزواج المصريين معرضون للضرب من زوجاتهم

ذكرت دراسة مصرية أن أكثر من نصف الرجال المتزوجين في مصر معرضون للضرب من زوجاتهم.

وأكدت الدراسة التي أعدها مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية أن نسبة عنف الزوجات ضد أزواجهن وصلت إلى 506 بالمئة من إجمالي عدد المتزوجين وأن العنف يزيد بين الزوجات الأميات بنسبة 87 بالمئة بالمقارنة بالمتعلمات وأن 63.5 بالمئة منهن يستخدمن آلات حادة والغريب أن ثلث النساء لا يشعرن بالندم لتصرفاتهن تجاه أزواجهن .

وقال المشرفون على الدراسة إنهم اعتمدوا في دراستهم على نتائج بحوث عدة أجراها قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي.

من جانبها قالت الباحثة المصرية ،رباب محمد حرش إن العنف تراجع ضد المرأة خاصة في المناطق التي تقوم فيها النساء بالعمل وتحمل مسؤولية البيت والإنفاق على أسرتها بمن فيهم الزوج، مشيرة إلى أن العلاج هو محاربة ظاهرة التسرب من التعليم ونشر الثقافة للقضاء على تلك الظاهرة بشكل جماعي.

وأشارت الباحثة إلى أن الرجل غير المتعلم والذى يملك المال يحاول التغلب على تدني مستواه التعليمي مقابل زوجته المتعلمة فيرفع صوته ويضربها لإثبات أنه الأقوى، وأن السيدات اللائي يضربن أزواجهن هن من الفئة غير المتعلمة وهن نسبة قليلة بالقياس لعنف الرجال ضد النساء.

وقال الدكتور عوض علــى عيســـى ، مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي المصرية , إن بعض الرجال يلجأون إلى الشدة وممارسة العنف ظنا منهم أنهم بذلك يحكمون السيطرة على أسرهم .

وأضاف :"لكن هذا السلوك ليس من شأنه إلا أن يهدم بيوتا ويشرد نساء وأطفالا، كما أنه يتسبب في انتشار الكثير من الحالات النفسية والاضطرابات السلوكية لدى النساء والأطفال " .

ولفت إلى أنه في كثير من الأحيان تكون المرأة أكثر عنفا وأن المرأة حين تفكر في العنف ضد زوجها تميل إلى القتل ، وأن الرجل أكثر ميلا إلى العنف البسيط ، بينما تكون المرأة أكثر ميلا للعنف الشديد ، خاصة حين تتعرض للقهر بصور مختلفة .

وكان المجلس القومي للمرأة المصرية في مدينة الأقصر أقام احتفالية على بعد أمتار قليلة من معبد الكرنك الفرعوني الشهير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، ناقش خلالها نساءُ ورجال، سبل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة .