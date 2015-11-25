دراسة: المدنيون في مصر وفرنسا يدفعون ثمن الطوارئ

المدنيون لا الجماعات المسلحة، هم من يعانون من إعلان السلطات المصرية حالة الطوارئ في سيناء (شمال شرق) للمرة الرابعة لمدة ثلاثة أشهر أخرى"، هذا ما أكده أحمد مفرح مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية

وأوضح في دراسة مقارنة بين فرض حالتي الطوارئ في كل من مصر وفرنسا وأثرها على أرض الواقع والنتائج التي ترتبت عليها

وتشمل المقارنة خمس نقاط تتمثل في :

أولا: إعلان حالة الطوارئ في كل من مصر وفرنسا كان بسبب هجمات إرهابية دموية وكانت الجهة واحدة وهي تنظيم الدولة الإسلامية.

ثانيًا: الدستور في كل من مصر وفرنسا يتيح للسلطات إعلان حالة الطوارئ بسبب ما يعرف بكوارث أو حالات طارئة تواجهها الدولة.

ثالثًا: تطابق القانونين في الصلاحيات الاستثنائية المعطاة للأجهزة الأمنية أثناء حالة الطوارئ.

– أولا بشأن دستورية إعلان حالة الطوارئ: "في فرنسا أتت بالطريق الذي رسمة القانون خصوصًا وأنه يعطى الحق للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الطوارئ وإذا أرادت أن تمدد وجب أن يتم من خلال قانون صادر بأغلبية البرلمان وهو ما تم في فرنسا".

"أما في مصر فإعلان حالة الطوارئ فاقد للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل به في 25 نيسان/أبريل الماضي، إلا أننا فوجئنا بإصدار قرار لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفافا على الدستور".

ثانيًا: الغرض من إعلان حالة الطوارئ: ذكرت الدراسة أنه "في فرنسا استشعر المواطن عدم الاستقرار والأمان وبناء على استطلاعات الرأي فأكثر من 90%من المواطنين الفرنسيين راضون عن تطبيق حالة الطوارئ حتى الآن".

وأضافت "أما في مصر فإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانى من إعلان حالة الطوارئ خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من التدابير التي نص عليها الإعلان، رغم مخالفته للدستور المصري حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته 63 على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم".

ثالثا: الدوافع.. في فرنسا كان هجوما إرهابيا واسع النطاق خلف أكثر من 120 قتيلا من المدنيين، في حين أن النظام العسكري في مصر أعلن حالة الطوارئ في شمال سيناء بعد مقتل 33 "جنديا"، بحسب الدراسة

وتابعت الدراسة "مما يفتح باب التساؤل حول الدوافع التي علي أساسها يتم اعلان حالة الطوارئ، خصوصا وأن هناك اكثر من 28 جنديًا سقطوا في واحة الفرافرة ومباني وزارة الداخلية المصرية في القاهرة والمنصورة تم استهدافها وسقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها جميعا لم يكن دافعًا لدي النظام العسكري لإعلان حالة الطوارئ في جنوب سيناء".

رابعًا: الإعلام: أوضحت الدراسة أنه "بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ في فرنسا أعطى للسلطات صلاحيات واسعة في إغلاق الجمعيات والصحف ووسائل الإعلام، إلا أنه وحتى الآن لم يتم اغلاق أي من الصحف أو وسائل الإعلام أو وضعها تحت المراقبة".

واستطردت "أما الوضع في سيناء ومنذ بداية العمليات الحربية وقبل إعلان حالة الطوارئ لم يسمح لأي صحفي أو وكالة إعلامية أو مجموعة حقوقية بالتواجد في منطقة شمال سيناء لنقل ما يتم أو التحقق فيما يجري هناك".

خامسًا: الشفافية: أفادت أنه "منذ إعلان حالة الطوارئ في فرنسا ويخرج النائب العام الفرنسي ووزير الداخلية على وسائل الاعلام بصفة شبه دائمة لاطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والتحركات التي قامت بها قوات الجيش والشرطة".

وأشارت إلى أنه" في سيناء منذ بداية العمليات الحربية في شمال سيناء تحت مسمي الحرب على الإرهاب وحتى بعد إعلان حالة الطوارئ لا توجد أي معلومة حقيقية مستقاة من واقع الأحداث حتى الآن، والمعلومات عن الأحداث تصدر فقط من المتحدث باسم القوات المسلحة".

سادسًا: التحقيق والمحاسبة: سلطت الدراسة الضوء على أن "إعلان حالة الطوارئ في فرنسا لم يعطِ الحق للسلطات الأمنية في ارتكاب انتهاكات أساسية بحق المدنيين على سبيل المثال التعذيب والاعتقال التعسفي أو التغييب في سجون غير رسمية والتصفية الجسدية وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في سيناء منذ بداية الجيش لعملياته العسكرية واقترانها بحالة الطوارئ".

وشهدت مصر تمديد لحالة الطوارئ في سيناء ب 28 أكتوبر الماضي لمدة 3 شهور وتعد هذه المرة الرابعة خلال العام الحالي.