تونس تغلق حدودها مع ليبيا وتزيد قواتها العسكرية

الرئيس التونسي

قال مكتب الرئيس التونسي اليوم الأربعاء إن السلطات قررت إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما بعد هجوم "انتحاري" بحزام ناسف استهدف حافلة لحرس الأمن الرئاسي أسفر عن مقتل 12 على الأقل وتبناه تنظيم الدولة.

وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس الباجي قائد السبسي أعطى التعليمات بغلق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوما ابتداء من مساء الأربعاء بينما تشتبه السلطات أن الانتحاري قدم من ليبيا أو أن الحزام الناسف تم جلبه من ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية إن الهجوم كان بحزام ناسف قالت إنه مشابه لأحزمة ناسفة حجزتها وقدمت من ليبيا.

وذكر بيان الرئاسة التونسية أنه عقب اجتماع المجلس الأمن الأعلى برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي تقرر أيضا انتداب ستة آلاف عون إضافي في الجيش والشرطة.

وأقر المجلس اتخاذ إجراءات عاجلة في حق المقاتلين العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق. ويقول مسؤولون إن حوالي ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في سوريا ضمن جماعات متطرفة.