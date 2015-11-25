توافق أمريكي تركي على ضرورة تقليص التوتر مع روسيا

الرئيس الأمريكي، باراك أوباما

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في اتصال هاتفي فجر (الأربعاء)، على ضرورة تخفيف التوتر بعد إسقاط الطائرة الروسية.

وكان أردوغان قد قال إن تركيا لا يمكن أن تكون عدوا للبلدان المجاورة لها أو لأي دولة أخرى، وأكد أن الأتراك بذلوا ما في وسعهم لعدم وقوع هذه الحادثة داعياً لاحترام حق تركيا في حماية حدودها.

وكان أوباما قد قال إن من حق تركيا الدفاع عن حدودها ومجالها الجوي كأي دولة أخرى، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، فرانسو أولاند، أن البلدين اتفقا على أن القصف الروسي داخل سوريا يعزز موقف الأسد.

من جانبه دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التواصل بين أنقرة وموسكو لتفادي حوادث مماثلة لحادث إسقاط الطائرة الروسية.

وقال الأمين العام لحلف "الناتو"، يـَنـْس شتولتنبرغ، إن معظم الغارات الروسية في سوريا استهدفت مناطق لا يوجد فيها تنظيم الدولة، وأضاف شتولنبيرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن تنظيم الدولة يجب أن يكون العدو المشترك للجميع على حد قوله.

وفي الامم المتحدة قال المندوب البريطاني، ماثيو ريكروفت، إن بلاده تؤكد على حق تركيا في الدفاع عن مجالها الجوي، وبصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، أكد "ريكروفت" تلقي المجلس رسالة من تركيا تحيطه فيها علماً بالحقائق والظروف التقنية التي أدت لإسقاط الطائرة الروسية.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، كل الأطراف المعنية بحادثة الطائرة الروسية إلى اتخاذ التدابير العاجلة للحد من التوتر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي مراجعة شاملة وموضوعية للحادثة إلى الكشف عن ملابساتها وتعمل على منع تكرارها في المستقبل.

وفي تصريح للجزيرة، قال قائد الفرقة التركمانية الثانية، أصلان التركماني، إن إحدى الطائرات الروسية دخلت الأجواء التركية قبل أن تتعامل معها الطائرات التركية وتسقطها.

في غضون ذلك، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إسقاط الجانب التركي الطائرة الروسية بأنه طعنة في الظهر، وأكد خلال لقائه العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في منتجع سوتشي، أن هذا الحادث ستكون له تداعيات وخيمة على العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا، وأشار بوتين إلى أن موسكو لن تسكت على ذلك.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلغاء زيارته الرسمية لتركيا والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء. وأضاف أن روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا بسبب ما وصفه بالتهديد الإرهابي المتزايد في البلاد.