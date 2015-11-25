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بلاغ كاذب يتسبب في إخلاء مقر الاتحاد اليوناني لكرة القدم

25/11/2015
  الاتحاد اليوناني لكرة القدم

بعد أن تلقت صحيفة إيفميردا تون سينتاكتون اليونانية  اتصالا هاتفيا من مجهول  يفيد بوجود  قنبلة داخل مقرالاتحاد اليوناني لكرة القدم في ضاحية جودي في العاصمة اليونانية (أثينا ) قامت  قوات أمن العاصمة بإخلاء المقر على الفور تفاديا لسقوط أرواح .

  يشار إلى أن خبراء المفرقعات هرعوا لتفتيش المكاتب في مقر الاتحاد اليوناني بعدما تلقت الصحيفة اتصالا بوجود قنبلة ستنفجر في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت جرينتش).

 وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة انتظرت حتى الساعة الثالثة ظهرا قبل أن ترسل خبراء المفرقعات إلا انه لم يتم العثور على أي قنبلة.

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