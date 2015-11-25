بلاغ كاذب يتسبب في إخلاء مقر الاتحاد اليوناني لكرة القدم

الاتحاد اليوناني لكرة القدم

بعد أن تلقت صحيفة إيفميردا تون سينتاكتون اليونانية اتصالا هاتفيا من مجهول يفيد بوجود قنبلة داخل مقرالاتحاد اليوناني لكرة القدم في ضاحية جودي في العاصمة اليونانية (أثينا ) قامت قوات أمن العاصمة بإخلاء المقر على الفور تفاديا لسقوط أرواح .

يشار إلى أن خبراء المفرقعات هرعوا لتفتيش المكاتب في مقر الاتحاد اليوناني بعدما تلقت الصحيفة اتصالا بوجود قنبلة ستنفجر في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة انتظرت حتى الساعة الثالثة ظهرا قبل أن ترسل خبراء المفرقعات إلا انه لم يتم العثور على أي قنبلة.