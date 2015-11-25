بالفيديو.. كيف تتعامل مع المواقع الإباحية؟

ناقشت نافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" دور الأسرة في حماية الأبناء من إدمان المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وطرق الوقاية منها.

ووجهت الدكتورة عبير محمود عيسى، استشاري الأمراض النفسية، والتي وجهت عدة نصائح وخطوات لحماية الأبناء من إدمان المواقع الإباحية مع التحليل النفسي للمراهقين ودوافع الاتجاه إلى تلك المواقع، مؤكدة على دور الأسرة في وقاية الأبناء وحمايتهم واحتوائهم.

وأوضح محمد الأنصاري، محلل تواصل اجتماعي، أن الظاهرة منتشرة بشكل مخيف بين الشباب والمراهقين في بلداننا العربية هرباً من ضغوط الحياة والصراعات المتأججة في بلادنا.

وعبر الهاتف شرح الدكتور محمد الناظر، اخصائي الأمراض التناسلية، الدوافع التي تؤدي إلى إدمان تلك المواقع والحالة التي تنتاب المراهق وكيفية التخلص والوقاية منها وكذلك كيفية تعرف الأسرة على ما إذا كان ابنها يدمن تلك المواقع أم لا؟

وأوضحت الدراسات أن عـدد الـمـواقـع الـتـي تعرض محتوى إباحـي بلغـت نحـو 24 مليوناً و644 ألـف مـوقـع بـمـا يـعـادل 12% مـن إجـمـالـي مـواقـع الـويـب.

كما أن هناك أكـثـر مـن 30 ألـف شـخـص يـدخـلـون إلـى مـواقـع إبـاحـيـة كـل ثـانـيـة، وتـجـنـي تـلـك الـصـناعـة حوالـي 3000 دولار فـي الثانيـة.

وعلق أحد متابعي البرنامج قائلاً: "القناعة الذاتية والأفكار العقلانية تساعد في التخلص من الإدمان، فمثلا لابد من أن يدرك المشاهد بأن تلك الأفلام يوجد بها تزوير من حيث الحجم والشكل والتصوير والإخراج والاختلاف الطبيعي بين البشر في الشكل".