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المرزوقي: تونس تتعرض للخطر ويجب تراجع الخلافات

24/11/2015

تقدم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بتعازيه إلى أسر ضحايا التفجير الذي شهدته العاصمة تونس مساء الثلاثاء.

وقال المرزوقي في تسجيل مصور إن منفذي الهجمات التي شهدتها تونس ليس لديهم حتى مشروع سياسي وإنما هدفهم هو بث الرعب في قلوب المجتمع، مضيفا أن الإجابة الوحيدة لهؤلاء الناس هو أن يثق "التوانسة"في أنفسهم وفي الدولة وأن يواصلوا العيش بدون خوف.

وأشار إلى أن هز أركان الدولة هو الهدف من هذه الهجمات، وشدد على ضرورة أن تتراجع الخلافات السياسية حاليا في تونس نظرا للخطر الذي يهدد المجتمع.

وقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي مساء الثلاثاء في العاصمة تونس بتفجير حافلتهم فيما أصيب آخرون وأعلن الرئيس التونسي حالة الطوارئ في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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