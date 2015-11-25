الإبقاء على الفرنسي غوركوف مدربا للمنتخب الجزائري

كريستيان غوركوف مدرب المنتخب الجزائري

أعلن مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفرنسي كريستيان غوركوف سيبقى مدربا للمنتخب الوطني الذي حجز بطاقته للدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

واضاف المصدر أن غوركوف مدرب فريق لوريان الفرنسي السابق عاد من إجازة قصيرة بعد الفوز الساحق للمنتخب الأخضر على تنزانيا 7-صفر، والتقى أمس الثلاثاء مع رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة الذي جدد الثقة به.

وكان متوقعا أن يغادر غوركوف منصبه بعد أن استدعي في 13 اكتوبر على إثر الهزيمتين الوديتين أمام غينيا (صفر-1) والسنغال (1-صفر) واللتان تسببتا له بانتقادات كثيرة.