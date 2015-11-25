الأمم المتحدة تبحث ملف مصر في التمييز العنصري

الشرطة المصرية تعتقل طالبة جامعية/ أرشيف

تدقق لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في سجل مصر بشأن التصدي للتمييز العنصري يومي الاثنين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثلاثاء 1 كانون الأول/ديسمبر في جلستين ستُبث وقائعهما مباشرة على الإنترنت.

ومن المقرر عقد الجلستين بين اللجنة ووفد من الحكومة المصرية في قصر ويلسون في جنيف. وسيكون البث المباشر للجلستين العلنيتين على الإنترنت عبر هذا الرابط.

ومن بين المسائل التي يمكن مناقشتها تدابير اعتماد قانون يحظر التمييز والتحريض على الكراهية والترهيب والقبض على ممثلي المجتمع المدني؛ والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمجموعات الأقليات، مثل البدو والبربر والنوبيين؛ والتمييز والعنف ضد الأقليات الدينية؛ وادعاءات التمييز ضد مجتمع السود؛ والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالاشتباكات القبلية التي وقعت في أسوان في عام 2014 والتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وبصفة خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ والتدابير المتخذة للتصدي للإتجار بالأشخاص.

ومصر إحدى الدول الأطراف، البالغ عددها 177 دولة، في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتالي يلزم أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً دولياً.

وستنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن مصر والبلدان الأخرى الجاري استعراضها يوم 11 كانون الأول/ديسمبر.