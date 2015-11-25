أولاند: سأطالب بوتين بإعطاء الأولوية للقضاء على تنظيم الدولة

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إنه سيزور العاصمة الروسية موسكو لمطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يكون القضاء على تنظيم الدولة هو الأولوية.

وأضاف أولاند في تصريحات صحفية، أن لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تناول سبل الغارات التي يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بهدف القضاء عليه.

وطالب أولاند بضرورة العمل على تخفيف المشكلة بين تركيا وروسيا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية أمس الثلاثاء.

وتابع أولاند: نحارب الإرهاب اليوم وسوف نتخذ الإجراءات التي تمكننا من حماية شعوبنا، وعلينا أن نتحرك سويا كأوروبيين فيما يتعلق بالتنقلات وتجارة الأسلحة وتمويل الإرهاب.

وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على استمرار الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة في سوريا.