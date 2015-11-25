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أوكرانيا تقرر منع الطائرات الروسية من عبور مجالها الجوي

25/11/2015
  رئيس الوزراء الأوكراني- ارسيني ياتسينيوك 

قررت أوكرانيا الأربعاء منع جميع الخطوط الجوية الروسية من عبور مجالها الجوي في آخر تصعيد بين البلدين  بعد 19 شهرا من بدء حرب انفصالية في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأعلنت حكومة كييف المؤيدة للغرب قرارها، بعد لحظات من إعلان روسيا عن خطط لوقف شحنات الغاز إلى أوكرانيا اعتبارا من الخميس.

وبرر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون الرسمي للبلاد أن الحظر تم لأن "روسيا قد تستخدم المجال الجوي الأوكراني للقيام باستفزازات".

وأضاف ياتسينيوك أن "هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي لبلادنا، وهي رد على الاتحاد الروسي وتصرفاته العدوانية".

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بتدبير ودعم التمرد الموالي لروسيا انتقاما لقيام كييف بالإطاحة بالرئيس المدعوم من الكرملين العام الماضي، وقرار الحكومة الجديدة بتوقيع شراكة مع الغرب.

وفي 25 اكتوبر منعت كييف معظم الخطوط الجوية الروسية من السفر إلى أوكرانيا، ما دفع بموسكو إلى اتخاد إجراءات مماثلة.

لكن حكومة الرئيس بترو بوروشينكو سمحت في ذلك الوقت لشركات الطيران الروسية بعبور المجال الجوي الأوكراني إلى أي جهة أخرى.

وقال ياتسينيوك إن القرار الجديد ياتي جزئيا نتيجة للتصعيد العسكري والوضع الجيوسياسي.

وتزامن التصعيد الأخير للعمليات القتالية  في قلب المنطقة الصناعية في شرق أوكرانيا، مع تعزيز روسيا حملتها الجوية في سوريا لدعم نظام بشار الأسد.

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