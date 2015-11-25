أوغلو: لن نسكت على أي اعتداء ضد التركمان بسوريا

قال رئيس الوزراء التركي، داود اغلو "أبلغنا روسيا مراراً وبوضوح قواعد الاشتباك منذ واقعة التوغل في المجال الجوي التركي"، مؤكداً: " لن نسكت على أي اعتداء ضد التركمان في سوريا".

وأضاف خلال كلمته (الأربعاء) أمام البرلمان، "نبذل كل جهدنا لإثبات سيادتنا ولا نريد سوى الدفاع عن أرضنا، ونريد إنهاء الفوضى في سوريا لذا ندعو الجميع إلى قتال تنظيم الدولة".

وطالب أوغلو بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا، وتابع: "لنا إخوة في سوريا هم التركمان, يتعرضون للقصف, ونحن نتابع ذلك".

وأردف: "سنواصل انتهاج سياسة الباب المفتوح أمام كل السوريين, أعطيت تعليمات للأمن بتطهير البلاد من الإرهابيين، وسنواصل العمليات العسكرية لتطهير كل تركيا من الإرهابيين".

وأوضح أوغلو أنه يجب أن يعي المسلحون الأكراد أن الحل يكمن في السياسة، لافتاً إلى أن المعارضة التركية تحاول تقليب الرأي العام ضد الحكومة مستغلة بعض الأحداث الداخلية، وتابع: "سنتقدم اليوم ببرنامجنا إلى البرلمان".