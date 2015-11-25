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أردوغان: مواطنون أتراك أصابهم حطام الطائرة الروسية

25/11/2015

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مـواطـنـين أتـراك أصيبوا جـراء سـقـوط بـعـض حـطـام الـطـائـرة الـروسـيـة فـي الأراضي التركية، وتابع: "ليس لأحد الحـق فـي انتهاك حدودنـا ولـن نـسـكـت عـلى أي انـتـهاك يحدث في المستقبل".

وأضاف خلال كلمته (الأربعاء) أمام اجتماع وزراء الاقتصاد بمنظمة التعاون الإسلامي، أن "طـائرتين روسـيـتين اخترقتا الأجواء التركية فحذرناهما واسـتجابـت إحداهما لتنبيهاتنا وانسحبت بينما رفضت الأخرى.. والأخيرة أسقطناها".

وأوضح أن الرضا عن الظلم ظلم، وأن دعـم شخص فـي سوريا يمارس إرهاب الدولة أكبر ظلم، لافتاً إلى أن الـنـظـام السوري قتـل أكثـر مـن 180 ألف شخص وقـد دخلت الحرب عامها الخامس.

وأكد الرئيس التركي أن ما يفعله النظام في سوريا يخدم التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن تنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام جماعات إرهابية  لا تمثل الإسلام، مؤكداً على ضرورة التخلص من الأفكار المشوِهة للأجيال.

وتابع أردوغان: "نحن نكافح  الإرهاب ولا نفرق بين الضحايا وعلينا الوقوف في وجهه، كما أن إغلاق الأبواب أمام اللاجئين وإغراقهم في البحر يزيد من الأزمة.. ونرفـض السياسات العنصريـة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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