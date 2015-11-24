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5 أحداث دامية في تونس منذ بداية 2015

24/11/2015

أحد عناصر الأمن التونسي – رويترز

ألقى حادث تفجير حافلة تابعة لعناصر الأمن الرئاسي التونسي اليوم الثلاثاء بظلاله على  العديد من الهجمات  التي شهدتها تونس خلال عام 2015 والتي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن معظمها،  وفيما يلي أبرز تلك العمليات:

مارس/ آذار 2015 :   الهجوم على متحف باردو في العاصمة تونس.

هجوم استهدف متحف باردو في العاصمة تونس، وخلف 22 قتيلا إضافة إلى المسلحين و45 جريحا لعد احتجاز حوالي 200 سائح وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

7 أبريل/نيسان 2015  :  مقتل خمسة جنود في تبادل لإطلاق نار في القصرين.

قُتل خمسة جنود في كمين نصبه مسلحون  بجبل مغيلة التابع لمحافظة القصرين غرب تونس، واستهدف  الهجوم دورية عسكرية  ما أسفر عن مقتل خمسة جنود في تبادل لإطلاق النار وجرح 8 آخرين .

 15 يونيو/حزيران 2015 :  مقتل ثلاثة من الحرس الوطني في سيدي بوزيد .

قُتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني (الدرك) ومسلّح أثناء تبادل إطلاق نار في سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد . وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

26 يونيو/حزيران 2015 :  هجوم على فندق سياحي بمدينة سوسة.

هجوم استهدف فندقا بمدينة سوسة خلف 39 قتيلا أغلبهم من السياح الأجانب ، إضافة إلى منفذ الهجوم . وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 : مقتل جنديين بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر

بحسب وزارة الدفاع التونسية قتل جنديين وأصيب أربعة في ذلك اليوم في مواجهات مع "متطرفين" في جبل سمامة بولاية القصرين وسط غربي البلاد على الحدود مع الجزائر.

24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015:  مقتل 12 من الأمن الرئاسي بتفجير في تونس

 قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في تفجير حافلتهم في العاصمة تونس وأعلن الرئيس التونسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما .

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