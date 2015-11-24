"معادِ للإسلام" يتحرش بمراسلة "سكاي نيوز"على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير تعرضت فيه جايدي كوتيك مراسلة قناة سكاي نيوز البريطانية للتحرش من قبل أحد المتظاهرين على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها لتظاهرات "استردوا أستراليا" التي نظمتها جماعات عنصرية متطرفة معادية للإسلام في عدة مدن استرالية.

وظهر المتظاهر في مقطع فيديو وهو يقوم بدفع المراسلة بكتفه ، قبل أن يردد كلمات بذيئة وخادشة للحياء أمام الكاميرا وسط ضحكات المشاركين في الفعالية ، مما أدى إلى قيام الشبكة بقطع الصوت .

واضطرت المراسلة للاعتذار لمشاهديها، وقالت إنها فوجئت بما حدث من هذا المتظاهر، وطالبت الشرطة بتعزيز حمايتها للصحفيين ومراسلي الشبكات التليفزيونية خلال تغطية هذا النوع من التظاهرات العنصرية.