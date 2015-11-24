البث الحي
منوعات

"معادِ للإسلام" يتحرش بمراسلة "سكاي نيوز"على الهواء

23/11/2015

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو  مثير  تعرضت فيه  جايدي كوتيك مراسلة قناة سكاي نيوز البريطانية  للتحرش من قبل أحد المتظاهرين على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها لتظاهرات "استردوا أستراليا" التي نظمتها جماعات عنصرية متطرفة معادية للإسلام في عدة مدن استرالية.

وظهر المتظاهر في مقطع فيديو وهو يقوم بدفع المراسلة بكتفه ، قبل أن يردد كلمات بذيئة وخادشة للحياء أمام الكاميرا وسط ضحكات المشاركين في الفعالية ، مما أدى إلى قيام الشبكة بقطع الصوت .

واضطرت المراسلة للاعتذار لمشاهديها، وقالت إنها فوجئت بما حدث من هذا المتظاهر، وطالبت الشرطة بتعزيز حمايتها للصحفيين ومراسلي الشبكات التليفزيونية خلال تغطية هذا النوع من التظاهرات العنصرية.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)