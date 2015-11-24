مدير مؤسسة خيرية : معاناة السوريين أكبر من كل المساعدات

قال علي عبد الله السويدي، المدير العام لمؤسسة "الشيخ عيد" الخيرية إن حجم معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج أكبر من كل المساعدات المقدمة حتى الآن.مشيرا إلى أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال لا يفي بالاحتياجات المطلوبة.

وخلال حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" قال د/عايض القحطاني، رئيس مجلس أمناء جمعية "راف" للخدمات الإنسانية إن من أراد السعادة الحقيقية فليذهب ويقف بنفسه على أحوال اللاجئين والمشردين ويقدم لهم العون بنفسه، مؤكدا على ضرورة تعويد الآباء للأبناء على فعل الخير ومساعدة الآخرين.

وأشار القحطاني أن مؤسسة راف قد وضعت حجر الأساس لأكبر مدينة لإيواء الأيتام السوريين اللاجئين في تركيا، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية والتي سيتم بناؤها خلال عام.

كما أشار القحطاني إلى إطلاق "راف" مشروعا إغاثيا تكافليا تحت اسم "تعاضد" لإغاثة المنكوبين في داخل وخارج سوريا ضمن حملتها (شامنا تنادي). كما ستقوم المؤسسة بتسيير قافلة (المحبة والإخاء) إلى اللاجئين السوريين في الأردن في السادس والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.