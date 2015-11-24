شاهد: 3 طائرات توتر العلاقات الروسية التركية

أعلنت الرئاسة التركية صباح اليوم عن إسقاط مـقـاتـلــة روسـيــة مــن طـراز" سـخـوي 24 " صباح اليوم الثلاثاء, وأشارت في بيان لها أنه تم إنذار المقاتلة قبل إسقاطها من قبل مقاتلتين تركيتين من طراز f16

لانتهاكها الأجواء التركية ، وقد نفت وزارة الدفاع الروسية اختراق المقاتلة للحدود التركية وأشارت إلى أن لطيارين الروسيين هبطا بالمظلة بعد إسقاط طائرتهما ومصيرهما غير معروف

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها وجهت 10 انذارات للمقاتلة خلال خمس دقائق عقب اختراقها المجال الجوي التركي ، وتم التعامل معها بموجب قواعد الاشتباك قبل إسقاطها.

وقال معارضون سوريون تركمان إنه تم أسر أحد الطيارين الروسيين للمقاتلة التي تحلق بالقرب من مخيم قرية " يمضية " بالقرب من الحدود السورية التركية, وأن البحث جار عن الطيار الأخر.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام تركية أن إسقاط الطائرة جاء بعد 3 أيام من تحذير رئيس الحكومة التركية لكل من روسيا ونظام الأسد حال التمادي في هجمات تستهدف منطقة جبل التركمان,

وقالت إن داود أوغلو أصدر تعليمات للخارجية بالتشاور مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" حول تطورات الأوضاع على الحدود مع سوريا.

وأنه دعا روسيا للالتزام بمحاربة تنظيم الدولة والكف عن مهاجمة القرى التركمانية في سورية.

مشددا على أن تركيا لديها معلومات تؤكد مشاركة الطيران الروسي، بالهجوم على منطقة جبل التركمان ذات الغالبية التركمانية في ريف اللاذقية، وأنه لهذا السبب أصدر تعليمات لوزير خارجيته، باستدعاء السفير الروسي لدى أنقرة للوقوف على أسباب قيام الطيران الروسي بشن غارات على المناطق التركمانية في سورية.