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شاهد: تركيا تسقط مقاتلة روسية اخترقت حدودها

24/11/2015

قامت مقاتلات تركية  من طراز F16 صباح الثلاثاء بإسقاط مقاتلة مجهولة الهوية كانت تحلق بالقرب من مخيم قرية " يمضية " بالقرب من الحدود السورية التركية بحسب مراسل الجزيرة

فيما نقل مراسل الجزيرة عن خبراء روس القول بإن المقاتلة التي أسقطت هي من طراز سخوي 34-24، ولم يصدر عن الجانب الروسي موقف رسمي حتي الأن .


ومن جانبها نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية القول إن مقاتلة مجهولة الهوية تم اسقاطها صباح اليوم بالقرب من الحدود التركية السورية بعدما اخترقت الحدود مع الجانب التركي, ويقول شهود عيان إن الطائرة روسية إلا أنه لم يتم التأكد من هويتها بعد.
في سياق متصل أشارت  وسائل إعلام تركية إلى قيام رئيس الحكومة داود أوغلو بإصدار  تعليمات للخارجية بشأن التشاور مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" حول تطورات الأوضاع على الحدود .
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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