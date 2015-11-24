دراسة: الموسيقى تساعد على التئام الجروح

تزداد فوائد الاستماع إلى الموسيقى عندما يختار المرضى ما يحبون

أشارت نتائج دراسة إلى أن الموسيقى تساعد على التئام الجروح بعد العمليات الجراحية.

تقول الدراسة إن المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية ممن استمعوا للموسيقى قلت لديهم مستويات الاحساس بالألم والقلق وانتظمت لديهم ضربات القلب وانخفض لديهم مستوى ضغط الدم بالنسبة لمن لم يستمعوا للموسيقى.

وتزداد فوائد الاستماع إلى الموسيقى عندما يختار المرضى المقطوعات الموسيقية المحببة اليهم.

ونقلت وكالة رويترز عن ديانا فيتر المشرفة على الدراسة والباحثة في علوم الجراحة بجامعة زيوريخ في سويسرا قولها "لأن الكثير من المرضى يحملون هواتفهم الذكية المسجلة عليها الأغاني التي يفضلونها فإنه يتم ابلاغ المرضى قبل الجراحات المقررة بالدور الإيجابي لسماع الموسيقى علىصحتهم , وبما يمثل تدخلا غير مكلف ربما يسرع من تماثلهم للشفاء".

وحتى يتسنى تقييم أثر الموسيقى على العمليات الجراحية حللت فيتر وفريقها البحثي بيانات من عشرات الدراسات على مدى 15 عاما منها 26 تناولت بحث أثر الموسيقى قبل الجراحة و25 على أثرها أثناء الجراحة بغرفة العمليات و25 بعد الجراحة اثناء فترة النقاهة.

وعموما أسهم الاستماع إلى الموسيقى في تراجع الإحساس بالألم بنسبة 31 في المئة تقريبا وانخفاض استخدام مسكنات الألم بنسبة 29 في المئة وخفض علامات القلق بنسبة 34 في المئة.

علاوة على ذلك ارتبط الاستماع إلى الموسيقى بانخفاض ضغط الدم بنسبة 40 في المئة وانتظام ضربات القلب بنسبة 27 في المئة.

وقال تقرير الباحثين الذي أوردته دورية الجراحة إنه عندما اختار المرضى الأغاني التي يفضلونها زادت الفوائد الناجمة عن ذلك إذ انخفضت لديهم مستويات الألم بنسبة 35 في المئة في حين تراجع مستوى الألم بنسبة 26 في المئة عندما اختار الباحثون الموسيقى للمرضى.

وعندما اختار المرضى الموسيقى بأنفسهم تراجع الاحساس بالقلق بنسبة 47 في المئة فيما كان هذا الانخفاض ستة في المئة فقط عندما اختار الباحثون نوع الموسيقى.