حماس: كيري يدعم الإرهاب الإسرائيلي

كيري خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرئيلي ـ رويترز

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، بدعم "الإرهاب الإسرائيلي".

واستنكر سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لدى بدء زيارته لإسرائيل، والتي وصف فيها عمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد إسرائيليين، بأنها "هجمات إرهابية".

وأضاف أبو زهري أن تصريحات كيري، دليل على سوء النوايا الأمريكية، ودعمها المطلق لـ "الإرهاب الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين".

وقال أبو زهري، إنّ حركته تؤكد أن زيارة "كيري" غير مرحب بها، داعيا السلطة الفلسطينية لرفض الزيارة التي قال إنها تمثل "إساءة لدماء الشهداء واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء بوصف هجمات الطعن الفلسطينية والدهس بالسيارات بأنها هجمات إرهابية يجب إدانتها.

ووصف كيري لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمليات الطعن التي يقوم بها شبان فلسطينيون بأنها أعمال إرهابية تستحق الإدانة .