حادث الطائرة الروسية لم يمنع تركيا من تشكيل الحكومة

أحمد داود أوغلو ـ رئيس الوزراء التركي

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد داود أوغلو بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي إن حزب العدالة والتنمية يمتلك الكثير من الكفاءات التي يمكن أن تشكل ثلاث حكومات وليس حكومة واحدة، ولكن تم مراعاة عدة معايير عند تشكيل الحكومية ومنها الانتشار الجغرافي، واختيار أفضل الأشخاص لشغل المناصب الوزارية.

وشدد داود أوغلو على أن الحكومة الجديدة تتعهد بالقيام وتنقيذ كافة الوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية، لنقل تركيا بحال أفضل للأجيال الجديدة ولتكون نموذجا لدول العالم على حد قوله.

وأشار إلى أن نسبه الإقبال العالية على الانتخابات مقارنة بالانتخابات في أوروبا ودول العالم تبعث على الفخر، خاصة وأن تنظيم الانتخابات تم في ظل ديمقراطية وحرية على حد وصفه.

ولم يتطرق داود أوغلو لحادث إسقاط مقاتلات تركية لطائرة روسية اليوم الثلاثاء، والتي قالت تركيا إنها اخترقت الأجواء التركية، ونفت موسكو اختراقها للأجواء التركية، وقالت فصائل معارضة سورية إن بحوزتها جثة أحد الطيارين، كما أشارت مصادر من المعارضة إلى فرار الطيار الثاني لمناطق يسيطر عليها النظام السوري.