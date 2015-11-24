تابع تطورات إسقاط المقاتلة الروسية .. لحظة بلحظة

أسقط الجيش التركي الثلاثاء مقاتلة روسية قالت تركيا إنها اخترقت الأجواء التركية.. وفيما يلي تطورات الحادث منذ وقوعه حتى الآن.

هيئة الأركان الروسية : البارجة موسكو ستدمر أي هدف يشكل خطرا على الطيران الروسي .

هيئة الأركان الروسية : وقف كل الاتصالات مع تركيا في مجال التنسيق العسكري .

هيئة الأركان الروسية: مقتل جندي روسي من مشاة البحرية في سوريا خلال عملية البحث عن الطيارين.

الناتو : نرحب بكل الجهود التي تحارب تنظيم الدولة

الناتو: نتواصل مع الطرفين الروسي والتركي من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية

الناتو: معظم الغارات الروسية تستهدف مناطق في سوريا لا وجود لتنظيم الدولة فيها

أردوغان : تركيا بذلت كل ما في وسعها لتفادي حادث إسقاط الطائرة الروسية

أردوغان: تم تحذير الطيار الروسي 10 مرات لكنه أصر على اختراق الحدود

أردوغان: تركيا تواصل دعمها للمعارضة السورية ولا توجد عناصر من تنظيم الدولة في منطقة جبل تركمان

أوباما: الضربات الروسية على المعارضة السورية المعتدلة تدعم نظام الأسد

الكرملين: بوتين لم يتحدث عن رد عسكري على إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية.

رويترز: الكرملين يقول إن العمليات العسكرية في سوريا ستستمر رغم إسقاط المقاتلة الروسية.

مراسل الجزيرة: بدء اجتماع حلف الناتو الطارئ في بروكسل حول إسقاط المقاتلة الروسية.

مراسل الجزيرة: تعزيزات برية تركية تتجه إلى منطقة الحدود في أنطاكيا.

مراسل الجزيرة: اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأتراك وقيادات حلف شمال الأطلسي.

رويترز: كاميرون يحث على حوار مباشر بين موسكو وأنقرة بعد حادث إسقاط المقاتلة الروسية.

أ ف ب: برلين تدعو أنقرة وموسكو إلى الحذر بعد إسقاط الطائرة الروسية.

وزير الدفاع الروسي: نعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ردا على إسقاط المقاتلة الروسية.

وزير الدفاع الروسي: موسكو أرسلت احتجاجا رسميا لأنقرة على تصرف القوات الجوية التركية.

البنتاغون: إسقاط الطائرة حادث بين روسيا وتركيا وعمليات التحالف مستمرة.

متحدث أمريكي: الطائرة الروسية أسقطت على الحدود التركية لكن لم نتأكد من الموقع.

المعارضة السورية المسلحة: الطيار الروسي القتيل برتبة رائد واسمه سيرغي روميانتسيف.

نائب رئيس مجلس الدوما: إسقاط الطائرة الروسية تم بتعاون عسكري مع واشنطن.

وزير الخارجية الروسي: مستوى التهديدات الإرهابية في تركيا ليس أقل من مصر.

مراسل الجزيرة: وزير الخارجية الروسي يعلن إلغاء زيارته إلى تركيا التي كانت مقررة غدا بعد إسقاط المقاتلة الروسية.

رويترز: الرئيس التركي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لبحث تداعيات إسقاط المقاتلة الروسية.

بوتين: المقاتلة الروسية كانت على بعد 4 كيلومترات من الحدود التركية حين أسقطت.

أنقرة تستدعي سفراء واشنطن وموسكو وباريس ولندن وبيجين لإطلاعهم على الموقف.

وزارة الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري التركي في موسكو.

بوتين: الطائرات التركية استخدمت صواريخ جو-جو لإسقاط المقاتلة الروسية.

بوتين: الطائرات الروسية لم تكن تشكل تهديدا لتركيا وكانت تقوم بعملية ضد تنظيم الدولة.

بوتين: الحادث المأساوي الذي وقع ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا.

بوتين: تنظيم الدولة يجني أموالا من بيع النفط إلى تركيا.

بوتين: تلقينا ضربة في الظهر اليوم.

رئاسة الأركان التركية: أبلغنا الطرف الروسي الشهر الماضي أننا سنطبق قواعد الاشتباك.

أنقرة تستدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية عقب إسقاط المقاتلة الروسية.

حلف الناتو يدعو لاجتماع طارئ اليوم بناء على طلب من أنقرة عقب إسقاطها مقاتلة روسية.

مراسل الجزيرة: مصادر في المعارضة السورية تؤكد مقتل الطيار الروسي الثاني.

نواب روس يطلبون من هيئة الطيران الفدرالي الروسية وقف جميع الرحلات الجوية مع تركيا.

المعارضة السورية تقول إنها تبحث عن جثة الطيار الروسي الآخر وسط قصف روسي مكثف على المنطقة.

المعارضة السورية تقول إن بحوزتها جثة أحد الطيارين الروس اللذين أسقطت طائرتهما بريف اللاذقية.

مراسل الجزيرة: موسكو تقول إن إسقاط مقاتلتها يدعم "الإرهاب".

وزارة الدفاع التركية تبث صورا تظهر اختراق المقاتلة الروسية للأجواء التركية.

مسؤول تركي: إسقاط الطائرة لم يكن إجراء ضد أي دولة بعينها ولكن خطوة للدفاع على سيادة الأراضي التركية.

الكرملين: إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا "واقعة خطيرة للغاية".

الجيش التركي: أسقطنا الطائرة بعد تحذيرها 10 مرات لانتهاك المجال الجوي.

وزارة الدفاع الروسية تقول إن بوسعها اثبات أن الطائرة كانت داخل الأجواء السورية طول الوقت.

وزارة الدفاع الروسية: طيارا الطائرة سوخوي-24 التي أسقطت هبطا بالمظلة ومصيرهما غير معروف.

إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن طائرة حربية روسية أسقطت على ما يبدو في سوريا.

مصادر رئاسية تركية: الطائرة التي أسقطت روسية الصنع من طراز سوخوي-24

وكالة الأناضول التركية للأنباء تبث لقطات لطيارين هبطا بالمظلات من الطائرة التي أسقطت قرب الحدود التركية السورية.

مسؤول عسكري تركي: جرى تحذير الطائرة قبل إسقاطها.

مسؤول عسكري تركي: طائرات تركية إف-16 أسقطت المقاتلة التي انتهكت المجال الجوي وجنسية المقاتلة لم تتضح.

طائرات حربية تركية أسقطت طائرة قرب الحدود التركية السورية الثلاثاء بعد انتهاكها المجال الجوي التركي.