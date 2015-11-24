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بوتين يتوعد "تركيا" ويتهمها بدعم تنظيم الدولة

24/11/2015

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حادث إسقاط الطائرات التركية للمقاتلة الروسية (الثلاثاء) سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين موسكو وأنقرة.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) أن الطرف التركي توجه إلى شركائه في الناتو وكأنه يريد وضعه في خدمة تنظيم الدولة الذي يجني أموالاً من بيع النفط إلى تركيا.

وأشار بوتين إلى أن الطرف التركي توجه إلى شركائه في الناتو وكأن روسيا هي التي أسقطت طائرته –بحسب قوله، مؤكداً أن موسكو تلقت ضربة في ظهرها بتلك الحادثة اليوم.

وتابع: "لن نتحمل أبداً أن تحدث جرائم بحقنا مثلما حدث اليوم، ونعول كثيراً على الموقف الدولي إزاء الحادث".

ولفت "الرئيس الروسي" إلى أن الطائرات الروسية لم تكن تشكل تهديداً لتركياً وكانت تقوم بعملية ضد تنظيم الدولة، وأن الطائرات التركية قصفت المقاتلة الروسية فوق الأراضي السورية بصواريخ جو- جو وأسقطتها.

وعقب إسقاط المقاتلة الروسية استدعت تركيا السفير الروسي إلى مقر وزارة الخارجية، كما استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري التركي , كما دعا حلف الناتو لاجتماع طارئ اليوم بناء على طلب أنقرة  .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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