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بلدية الفاتح بتركيا تنجز مشروعا لعلاج أسنان الأطفال اللاجئين

23/11/2015

 

رئيس بلدية الفاتح مع تلاميذ سوريين

حولت بلدية منطقة الفاتح في إسطنبول، وجمعية "أطباء الأسنان المثاليين" التركية، مشروع طالب طب الأسنان، ضياء بركات، (قتل في هجوم مسلح بأمريكا في 11  فبراير 2015)، يهدف لمعالجة أسنان أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، إلى حقيقة.

 وقال رئيس بلدية الفاتح مصطفى دمير، "نهدف من خلال المشروع، الحصول على دعم الهيئات الإغاثية، من أجل علاج أسنان الأطفال السوريين اللاجئين في المخيمات بتركيا".

وأضاف دمير، أن "شاحنة ستخصص لهذا الغرض، ستمر على 25 مخيمًا للاجئين السوريين في تركيا، وتفحص أسنان الأطفال بين 6-12 عامًا، وتوزع عليهم أدوات العناية بالأسنان".

بدوره أفاد رئيس "جمعية أطباء الأسنان المثاليين" مظفر أوزدوغرل، أن 40 طبيبًا للأسنان، سيشاركون في البرنامج الذي سيستمر 40 يومًا، وسيستفيد منه 80 ألف طفل سوري".

وأشار، أنه "تم علاج أسنان 500 طفل في مخيمات الريحانية بولاية هطاي، في المرحلة الأولى من المشروع، كما تم توزيع أدوات العناية بالأسنان على أطفال سوريين في إسطنبول، وتدريبهم على العناية بأسنانهم".

يذكر أن الأمريكي كريغ ستيفن هيكس (46 عامًا)، شن في 11 فبراير الماضي ، هجومًا على منزل أسرة بركات، المجاور له، في مدينة "تشابيل هيل" التابعة لولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، وقتله وقتل وزوجته يسر محمد يوسف أبو صالحة (21 عامًا)، وشقيقتها رزان (19 عامًا)، وهما فلسطينيتان تحملان الجنسية الأردنية.

وكان ضياء، قد بدأ قبل وفاته، التحضير لمشروع "ليبتسم السوريون في تركيا"، الذي يهدف لعلاج أسنان أطفال اللاجئين السوريين في المخيمات بتركيا، وتوزيع الفرش ومعجون الأسنان عليهم، ولقي المشروع دعمًا كبيرًا بعد مقتل ضياء. 

 

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