بالصور.. تعرف على الطائرة الروسية سوخوي 24

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء إسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي إس يو 24 على الحدود السورية بعد أن اخترقت أجواءها، وهو ما نفته روسيا بشكل رسمي.

وكثر الحديث حول الطائرة التي تقوم روسيا باستخدامها بجانب طائرات من طرازات أخرى بشن هجمات على أهداف في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعد الطائرة الروسية سوخوي إس يو 24 طائرة هجوم مخصصة للأهداف الأرضية، تم إنشاؤها في العهد السوفيتي، دخلت إلى الخدمة في عام 1974 وما زالت حتى الآن موجودة في الخدمة في عدة بلدان مثل روسيا، والتي قامت بتجديد هذه الطائرات وزيادة قدراتها.

وتمتاز هذه الطائرة بقدرتها على شن هجمات خاطفة، حيث تستطيع أن تقصف أهدافا أرضية على سرعات تفوق سرعة الصوت، كما تستطيع التحليق لمسافة طويلة وحمل أنواع مختلفة من الذخائر وبكميات متعددة.

وتعد سرعة الطائرة القصوى 1700 كلم في الساعة، ولارتفاع 11 ألف متر.

وتزن الطائرة من طراز سخوي 24 عند إقلاعها 32300 كليوغرام، أما مدى الطيران الأقصى 4500 كليو متر، وتحمل 7 أطنان من القنابل.