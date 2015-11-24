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اليونيسيف: فشل قمة المناخ يعرض 600 مليون طفل للخطر

24/11/2015

يعيش معظم الأطفال المعرضون للخطر في بلدان فقيرة

قالت منظمة الأمم المتحدة  للطفولة اليونيسيف الثلاثاء إن أكثر من 500 مليون طفل يعيشون في  المناطق المعرضة للفيضانات و160 مليون طفل في مناطق الجفاف سيتحملون  وطأة تغير المناخ إذا فشل زعماء العالم في التوصل إلى اتفاقية بشأن المناخ  في القمة المقبلة في باريس.

ويرسم التقرير صورة قاتمة لمستقبل الأطفال الذين يعيشون في المناطق  المعرضة للخطر قبيل انعقاد المؤتمر، حيث إنه  من المتوقع أن يوافق زعماء العالم على خطة للحد من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الأرض درجتين مئويتين.

وحذرت اليونيسيف من أن تغير المناخ، الذي يمكن أن يتسبب في  أحوال  جوية سيئة وعلى نحو متزايد، يمكن أن يؤثر بقوة على 530 مليون طفل يعيشون في  المناطق المعرضة للفيضانات و 160 مليون طفل في مناطق الجفاف.

ويعيش الملايين من  الأطفال في بلدان فقيرة، وهو الأمر الذي يمكن  أن يفاقم  تأثير تغير المناخ عليهم حيث سيكونون أكثر عرضة للتأثيرات  المدمرة لأنماط الطقس القاسية وتفشي الأمراض والتي غالبا ما تتبع وقوع  الكوارث الطبيعية.

وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك إن "اطفال اليوم هم الأقل  مسؤولية عن تغير المناخ، لكنهم هم وأولادهم هم الذين سيعانون من عواقبه".

وأضاف "وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تواجه المجتمعات المحرومة  التهديد الأخطر".

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