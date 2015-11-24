المعارضة السورية: بحوزتنا جثة أحد الطيارين الروسيين

لحظة هبوط الطيارين الروسيين ـ ترك برس

قالت المعارضة السورية إن بحوزتها جثة أحد الطيارين الروسيين وتبحث عن جثة الآخر

وكان "مصطفى عبدالله"، المتحدث باسم لواء السلطان عبد الحميد (فصيل سوري معارض في جبل التركمان)، قال إن جماعته تحتجزأحد طياري الطائرة الروسية التي أُسقطت في منطقة "بايربوجاق" (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية شمالي سوريا, بسبب انتهاكها الأجواء التركية.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر داخل سوريا أن الطيار الآخر قتل ، بينما سقط حطام الطائرة الروسية قرب منطقة جبل الزاهية التي يسيطر عليها النظام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للحظة هبوط الطيارين الروسيين بالمظلات بعد إسقاط طائرتهما من قبل مقاتلات تركية.

من جانبها قالت الخارجية التركية إنه لا تغيير في موعد زيارة وزير الخارجية الروسي لأنقرة بعد إسقاط المقاتلة.

وبينما أكد الجيش التركي إنذار المقاتلة الروسية 10 مرات خلال 5 دقائق قبل إسقاطها، نفى الجيش الروسي أن تكون مقاتلته قد اخترقت الأجواء التركية.

وقالت موسكو إن إسقاط مقاتلاتها يدعم الإرهاب، وأنه لا معلومات رسمية من وزارة الدفاع الروسية عن مصير الطيارين.