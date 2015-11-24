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الفيفا.. مصير بلاتر وبلاتيني سيتحدد نهاية ديسمبر القادم

23/11/2015

 الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) – أرشيف

قالت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنها ستحدد مصير الرئيس الموقوف سيب بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني بنهاية ديسمبر المقبل بعد التحقيق معهما في قضايا متعلقة بالفساد.

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة أوقفت بلاتر وبلاتيني في 7 أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية تسعين يوما بسبب "دفع غير شرعي" من الأول إلى الثاني عام 2011 يصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002.

وتستطيع لجنة القيم فرض المزيد من العقوبات على أحدهما أو الاثنين معا إذا رأت ما يستدعي ذلك، بينما يواجه بلاتر تحقيقا جنائيا في سويسرا بسبب هذه القضية.

وقال متحدث باسم رئيس لجنة القيم إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة بدأت اليوم الإجراءات القضائية الرسمية ضد بلاتر وبلاتيني بناء على التقارير الأخيرة المرسلة من غرفة التحقيقات.

وحسب مصادر مقربة من لجنة الأخلاق، يواجه كل من بلاتر وبلاتيني عقوبة الإيقاف من خمس إلى سبع سنوات.

وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدر بحقه، ينتظر بلاتيني قرارا سريعا لأنه لا يزال رسميا في السباق إلى رئاسة فيفا في الانتخابات التي ستُجرى في 26 فبراير ، فيما لن يكون القرار بنفس التأثير على بلاتر.

ويتنافس بلاتيني على منصب الرئيس مع الأردني الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا سابقا، والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، والأمين العام لفيفا السويسري جاني إينفانتينو، والجنوب الأفريقي طوكيو سيكسويل، والفرنسي جيروم شامبانيي.

 

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