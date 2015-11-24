العناني : هناك حالة يأس سياسي لدى الشباب قد تدفعه للعنف

قال الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن هناك ملاحظة واضحة على الانتخابات البرلمانية في مصر تتمثل في كونها مجرد مسرحية سياسية فمن ناحية المفهوم لا يمكن أن ينطبق على هذه العملية مصطلح "انتخابات" حيث لا تتوافر فها عناصر التنافسية ولا النزاهة ولا الحرية ولا الموضوعية .

وأضاف أن هناك حالة إحباط ويأس كبيرة من المشاركة السياسية ، بالإضافة إلى عدم الشعور بتمثيل حقيقي للشعب في هذه الانتخابات أو أن الصندوق يعكس تطلعات الجماهير ويعبر عنها وعن تطلعاتها ومطالبها .

وأكد العناني أن هناك حالة من الملل السياسي لدى الشباب وحالة من فقدان الثقة تماما من العملية السياسية ، فعندما نقارن أجواء ما بعد 2011 وتلك الأجواء الأخيرة وما تشهده تلك الانتخابات فإننا بإزاء فقدان الثقة بالسياسة وهو أمر خطير قد يؤدي بالشباب للجوء إلى العنف على حد وصفه.

وأشار العناني إلى أن تلك الانتخابات تعبر عن تنافس داخل معسكر واحد فقط وهو المعسكر التابع للسلطة .