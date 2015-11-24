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الطيران إلى باريس ينخفض لأكثر من الربع

24/11/2015
 
الطيران إلى باريس ينخفض لأكثر من الربع

تراجعت الحجوزات الجديدة للطيران إلى باريس بأكثر من الربع في الأسبوع الذي أعقب الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية وأودت بحياة 130 شخصاً.

وأظهرت بيانات من شركة "فوروارد كيز" لمعلومات السياحة والسفر أن الحجوزات إلى باريس من الزبائن حول العالم هبطت بنسبة 27% في الأسبوع الذي بدأ في 14 نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الأسبوع نفسه في 2014.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر جاجر، الهبوط في الحجوزات بشكل رئيسي إلى المسافرين للسياحة والترفيه أكثر من الزائرين من قطاع الأعمال أو أولئك القادمين لرؤية أسرهم وأصدقائهم.

وقال في مقابلة قبيل صدور البيانات في وقت مبكر (الثلاثاء) فترة الإلغاءات انتهت، لكن اتجاهات الحجوزات لم تظهر حتى الآن علامات على التعافي، ستستغرق عدة أشهر.

وقالت "فوروارد كيز" إن الحجوزات لفترة أعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد منخفضة بنسبة 13% عن مستوى العام الماضي.

وفي الأسبوع الذي أعقب هجمات باريس التي شنت يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني كانت إلغاءات الحجوزات مرتفعة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي لكن في الأيام القليلة الماضية، استقرت الإلغاءات حول نفس المستوى في العام الماضي.

يُشار إلى أن باريس استضافت 32.2 مليون زائر العام الماضي.

وفي سياق متصل، تعيش بروكسل فترة عصيبة في ظل إغلاق نظام قطارات الأنفاق والمدارس والجامعات ومراكز التسوق والمتاحف ودور السينما والعديد من المطاعم والمتاجر في المدينة التي يعيش فيها 1.2 مليون شخص، حيث يخشى أصحاب الأعمال التكاليف الاقتصادية لتشديد إجراءات الأمن.

والأكثر تضرراً على ما يبدو هي المتاجر والمزارات السياحية والفنادق والمطاعم والمتاحف وغيرها من الفعاليات الثقافية.

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