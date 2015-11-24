الذهب والفضة والبلاتين قرب أدنى مستوى منذ عدة أعوام

الذهب قرب أدنى مستوى-رويترز

سجل الذهب والفضة أقل مستوى لهما في 6 أعوام (الثلاثاء) بينما نزل البلاتين لأدنى مستوى في 7 أعوام بفعل قوة الدولار وتنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتحسن الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1072.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش اليوم، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى نزل إليه الأسبوع الماضي عند 1064.95 دولار وهو أضعف مستوى منذ فبراير شباط 2010.

وتعافت الفضة قليلا بعد أن هوت إلى 13.86 دولار أمس الاثنين وهو أقل مستوى منذ أغسطس آب 2009. ونزل البلاتين إلى 831.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وسجلت العملة الامريكية أعلى مستوى في 8 أشهر أمس الاثنين بفضل آمال رفع أسعار الفائدة.

والدولار القوي يرفع تكلفة السلع المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش تحسنت الفضة 0.14% إلى 14.13 والبلاتين 0.21% إلى 841.75 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.42% إلى 538.98 دولار للأونصة.