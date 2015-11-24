أردوغان: دافعنا عن حدودنا والطيار الروسي تجاهل التحذيرات

صورة أرشيفية للرئيس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يحق لها الدفاع عن حدودها، مؤكدا أن الجيش التركي حذر الطيار الروسي عشر مرات لكن الأخير أصر على اختراق الحدود.

وأسقط الجيش التركي اليوم الثلاثاء مقاتلة روسية قال إنها اخترقت الأجواء التركية.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم إن تركيا بذلت كل ما في وسعها لتفادي حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأشار إلى أن بلاده تواصل دعمها للمعارضة السورية مؤكدا عدم وجود عناصر من تنظيم الدولة في منطقة جبل تركمان.

وتابع أردوغان: "لا نرغب في تكرار مثل هذه الحوادث وتركيا كانت دائما تحذر روسيا من عدم اختراق حدودها وتركيا لم تخترق حدود أي دولة أو ترتكب شيئا سيئا بخصوص الجوار ".