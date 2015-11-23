نادرة طبية: بريطانية تلد وهي في الغيبوبة!

ديلي ميل البريطانية: استفاقت بعد 3 أشهر لتجد نفسها أماً لرضيعه عمرها 3 اسابيع

أحلى صدمة، هكذا قالت البريطانية كولفن جوين (28 عاماً) حينما استفاقت من غيبوبتها التي استمرت قرابة 3 أشهر لتجد نفسها أماً لرضيعة عمرها 50 يوماً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فوجئت "جوين" بعد أن استيقظت من غيبوبة استمرت لمدَّة 3 أشهر، بأنَّها أنجبت طفلة رضيعة عمرها 7 أسابيع، ووجدت نفسها أماً من دون أن تتذكر لحظات الولادة ولا تحس بها.

وكانت "جوين" في الأسبوع الـ23 من الحمل، وتتمتع بصحة جيدة، وعند قيامها بالأعمال المنزليَّة فجأة شعرت بصداع شديد وأغمي عليها، فأسرع زوجها "مات" 30 عاما، بتوصيلها إلى مستشفى الملكة ألكسندرا في بورتسموث، حيث أدرك الأطباء أنها بحاجة لعملية جراحية في الدماغ .

وقالت عائلتها إن احتمال بقائها على قيد الحياة كان 10% بحسب الأطباء، حيث أصيبت بنزيف في المخ أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت لمدة 3 أشهر.

وخلال هذه الفترة اكتمل الحمل في أحشاء الأم وقام الأطباء بتوليدها طفلتها "مايا" وهي ما زالت في الغيبوبة.

وقال مستشار العناية المركزة، الطبيب "أندي إينون" إنه في غضون عشر دقائق، تم فتح جمجمة "جوين" وإزالة جلطة هائلة بنجاح، وتابع: "كنا نخشى أن يؤثر الضغط على تدفق الدم إلى الرحم، وتأكدنا أن الجنين لم يصب بأذى لكنه كان ضعيفاً كالأم".

وعلق الزوج بأن أسوأ لحظة في حياته حينما أبلغه الأطباء بأن زوجته سوف تموت وهي الشابة المحبة للحياة.

وقالت والدة "جوين" 56 عاما، إنها لاحظت أن ابنتها تحرك يدها بانتظام كمن تريد فركها، وفي الأسبوع 29 من الحمل خضعت "جوين" لولادة قيصرية في حدث طبي نادر للغاية وخرجت الطفلة "مايا" إلى الحياة، في حين كانت "جوين" مازالت في غيبوبتها!

وبعد 7 أسابيع من ولادة الطفلة بدأت "جوين" تستعيد وعيها وأشارت بذراعيها أنها تريد رؤية الطفلة "مايا" التي اقتربت الآن من إتمام عام من عمرها.