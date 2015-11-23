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مكتب المرزوقي يحمل السبسي مسؤولية سلامة الرئيس السابق

23/11/2015

حمل مدير مكتب الرئيس التونسي السابق عدنان منصر الرئيس التونسي الحالي السبسي ورئيس ديوانه المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يطال الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، ونخشى أن تتحول هذه التهديديات إلى واقع فعلي.

وأضاف منصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بشأن التهديدات التي تستهدف الرئيس التونسي السابق  أن هناك عددا  كبيرا من الشخصيات التونسية تتمتع بحماية على مدار الساعة في حين أن المرزوقي لا يتمتع باي امتيازات حاليا ولا يحظى بحماية الأمن الرئاسي وغير مؤمن خارج حدود الدولة التونسية.

واستغرب مدير مكتب الرئيس السابق من طلب الأجهزة الأمنية من المرزوقي  بالتوقيع على إخطار إبلاغه بتعرض حياته للخطر، منوها إلى عدم وجود شركات أمنية خاصة وهي ممنوعة في البلاد بقوة القانون.

وأكد الأمينالعام لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية عماد الدايمي اليوم الاثنين المرزوقي تلقى تهديدات من جماعة إرهابية وقت أن كان رئيسا لتونس ، مضيفا أن المنظمة الأمنية التي ترافق المرزوقي غير كافية.

وكان مدير مكتب الرئيس التونسي  السابق عدنان منصر قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المرزوقي تلقى إشعارا رسميا من السلطات الأمنية بمحافظة سوسة بوجود "معلومات أكيدة عن مخطط إرهابي" يستهدفه بالاغتيال.

جدير بالذكر أن المرزوقي تولى الرئاسة في تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ثم خسر أمام الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الثورة التي أطاحت بالمخلوع زين العابدين بن علي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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