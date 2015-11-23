فيديو: وقف إطلاق النار بين الطوارق والتبو بوساطة قطرية

أعلن اليوم، في الدوحة، توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار نهائيا بين قبائل التبو والطوارق في ليبيا بوساطة قطرية.

ورحب الطرفان بالوساطة القطرية، مؤكدين أن الجهود القطرية نجحت في وقف إطلاق النار.

والتزم الطرفان في الاتفاق الجديد بوقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة أوباري، وكذلك يشمل الاتفاق عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم، وفتح الطريق العام المؤدي إلى المدينة.

وشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات قبلية، لا سيما أن المنطقة تضم قبائل عربية، وغير عربية أغلبها من أصول أفريقية أو أمازيغية.