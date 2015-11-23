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فيديو: خوجة يدعو جبهة النصرة لفك الارتباط مع تنظيم القاعدة

23/11/2015
 خالد خوجة – رئيس الائتلاف السوري المعارض

دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض "خالد خوجة" تنظيم جبهة النصرة لفك الارتباط مع تنظيم القاعدة مطالبا (النصرة) بالعودة لمظلة المعارضة الوطنية.

وأضاف "خوجة" في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة اسطنبول التركية، أن روسيا تقصف المقاومة وتتغنى برعاية حوار ومصالحة بين السوريين، مشيرا إلى تجديد التزام المعارضة بالحل السلمي وفق اتفاق جنيف ومؤكدا على أنه لا حل في ظل تواجد بشار الأسد.

واستبعد "خوجة" إمكانية الوصول إلى حل للأزمة السورية في ظل تواجد ما أسماه (الاحتلال المزدوج الروسي – الإيراني)  للأراضي السورية. مؤكدا أن الطيران الروسي يستخدم في قصفه للمعارضة السورية أسلحة محظورة دوليا.

وفي سياق متصل قال "خوجة" إن الائتلاف يعمل مع كل الأطراف لإنجاح مؤتمر الرياض، مشيرا إلى أن هناك حراكا دوليا من أجل العودة لمسار جنيف، معربا عن استعداد المعارضة للعودة للمفاوضات.

وفيما يتعلق بقيام رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة "أحمد طعمة" بتقديم استقالة حكومته أمس للائتلاف، قال "خوجة" إن هذه الاستقالة مازالت قيد التشاور.

ويأتي قرار "طعمة" بعد أيام من حادثة معبر باب السلامة التي منع خلالها من دخول الأراضي السورية مع الوفد المرافق له قادما من غازي عنتاب التركية حيث مقر الحكومة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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