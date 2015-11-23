البث الحي
منوعات

فيديو.. أولاند: نسعى لحل سياسي في سوريا من دون الأسد

23/11/2015
الرئيس الفرنسي فرانسو ا أولاند

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" إن بلاده تسـعـى لـحـل سـيـاسـي فـي سوريـا لا يـمـكـن أن يـكـون الأسـد جــزءا مـنـه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) مع رئيس وزراء بريطانيا، أن اجتماع اليوم جاء بهدف تعزيـز التعاون الاسـتـخـباراتـي فـي مواجهـة تنظيـم الدولـة.

وتابع أولاند: "سنستنـد إلـى قرار مجلـس الأمـن الذي يحدد أهداف الأسرة الدولية في القضاء على تنظيم الدولة".

و أردف: "علينا تنسيق الجهود على الساحة الدولية فـي الـعـراق وسـوريـا لـمواجهـة تنظيـم الدولة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي كيفية تعزيز مكافحة الإرهاب والعمل على هزيمة تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريـا.

وأضاف أنهم بحاجة إلى حماية حدود الدول الأوروبية بـشـكـل أكـثـر كـفـاءة والتصدي لتجارة الأسلحة

وتابع كاميرون: "سوف أعرض استراتيجيـة شاملـة أمام البرلمان البريطاني لجهود مواجهة تنظيم الدولة". 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)