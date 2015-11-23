فيديو.. أولاند: نسعى لحل سياسي في سوريا من دون الأسد

الرئيس الفرنسي فرانسو ا أولاند

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" إن بلاده تسـعـى لـحـل سـيـاسـي فـي سوريـا لا يـمـكـن أن يـكـون الأسـد جــزءا مـنـه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) مع رئيس وزراء بريطانيا، أن اجتماع اليوم جاء بهدف تعزيـز التعاون الاسـتـخـباراتـي فـي مواجهـة تنظيـم الدولـة.

وتابع أولاند: "سنستنـد إلـى قرار مجلـس الأمـن الذي يحدد أهداف الأسرة الدولية في القضاء على تنظيم الدولة".

و أردف: "علينا تنسيق الجهود على الساحة الدولية فـي الـعـراق وسـوريـا لـمواجهـة تنظيـم الدولة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي كيفية تعزيز مكافحة الإرهاب والعمل على هزيمة تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريـا.

وأضاف أنهم بحاجة إلى حماية حدود الدول الأوروبية بـشـكـل أكـثـر كـفـاءة والتصدي لتجارة الأسلحة

وتابع كاميرون: "سوف أعرض استراتيجيـة شاملـة أمام البرلمان البريطاني لجهود مواجهة تنظيم الدولة".