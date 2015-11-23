شاهد: وحيد القرن الأبيض قبل انقراضه

نفق أمس (الأحد) واحد من آخر أربعة حيوانات من سلالة وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم في حديقة حيوان "سان دييغو زو سفاري بارك" الأمريكية .

وجاء في بيان على موقع الحديقة على الإنترنت أن نولا كبيرة السن البالغة 41 عاما والتي تسكن الحديقة الواقعة بولاية كاليفورنيا منذ عام 1989 كانت تتلقى العلاج من عدوى بكتيرية.

وقال مسؤولون بالحديقة إنه بعد تدهور حالتها الصحية بشدة قرر المسؤولون إعدامها.

وجاء في البيان "كانت نولا حيوانا شهيرا جدا ليس فقط على مستوى سان دييغو زو سفاري بارك؛ ولكن على مستوى العالم. عبر السنين عرف الناس نولا ومحنة حيوان وحيد القرن في البرية من خلال زياراتهم لسفاري بارك وعبر العديد من القصص الإخبارية والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي."

وقالت الحديقة على فيسبوك في ردها على تعليقات عديدة من المتابعين لنولا إن الحيوانات الثلاثة الباقية من وحيد القرن الأبيض توجد في محمية بيجيتا الكينية.