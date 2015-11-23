شاهد: معجزة.. رضيع يقرأ ويعد في المهد !

بعدما نشرت والدته مقطع فيديو على موقع يوتيوب، وهو يقرأ كلمات متنوعة، جذب الطفل كارتر البالغ من العمر 19 شهراً، الأنظار إليه في ساعات قليلة، خاصة أن معظم الأطفال لا يبدأون القراءة قبل سن الخامسة عندما يذهبون إلى المدرسة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، ظهرت الأم "أتويا وايتسايد" من شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، في الفيديو وهو تعطي ابنها بطاقات عليها كلمات بسيطة، ليبدأ بقراءتها دون الوقوع في الخطأ.

وعلقت الأم أن كارتر بدأ التعرف على الحروف الأبجدية والكلمات في سن 7 أشهر فقط، وبدأ بنطقها في سن 12 شهراً فاشترت له بطاقات تعليمية.

وأضافت أن الأطفال العاديين يمكنهم نطق 6 كلمات فقط قبل بلغوهم سن 18 شهراً، ثم يتعلمون الكلمات الغريبة في سن الثالثة ثم يتعرفون على الجمل قراءتها في سن الخامسة، بينما كارتر يعرف في الوقت الحالي أكثر من 300 كلمة ويعد الأرقام حتى 50 رقماً !

وأشارت والدة كارتر أن الطفل يقرأ العلامات في كل مكان يخرجون فيه، وأنها فخورة برضيعها الذي أذهل الجميع.