روحاني: ملف "الإرهاب" كانت له الأولوية في المحادثات مع بوتين

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" الاثنين إن بلاده وقعت على العديد من الاتفاقات المشتركة مع روسيا لتعزير العلاقات في مجال الطاقة والتبادل التجاري المشترك وكذلك المجال المصرفي وتسهيل شروط التنقل للمواطنين بين البلدين .

وأشار روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ملف الإرهاب كان على رأس أولويات المباحثات مع الرئيس الروسي وكذلك قضايا المنطقة وعلى رأسها الملف السوري .

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تهدف إلى تعزيز التعاون مع طهران في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن البلدين قررا اعتماد العملتين الوطنيتين لكليهما.

كما أشار بوتين إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الإيراني على 35 مشروعا مشتركا في مجال الطاقة بمختلف اهتماماتها مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم قرض بقيمة خمسة مليارات دولار لصالح تعزيز التعاون التجاري مع طهران.

وأكد بوتين حرص البلدين على البدء في تفعيل المرحلة الثانية لمفاعل بوشهر النووي، منوها إلى أن بلاده ستقدم الدعم الكامل لبرنامج ايران النووي وفق مقررات الأمم المتحدة .

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة على طريق حل الأزمة السورية.